Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении детской онкологии

Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по результатам президиума правительства города.

"В 2021 году известные детские больницы Москвы – Морозовская ДГКБ и НПЦ имени Войно-Ясенецкого – получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии. Специалисты этого центра занимаются лечением детей со злокачественными заболеваниями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.