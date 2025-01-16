Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах по строительству семи новых вокзалов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о планах по строительству семи новых вокзалов в Москве

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Новости часа: спортивные игры "Московская зима" пройдут с 18 января по 23 февраля

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": Собянин открыл городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За два года в Москве планируют построить семь новых вокзалов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подземный пешеходный переход через МЦД-1 открыли в районе улицы Яблочкова. Об этом сообщили власти.

Жителям столицы стоит быть внимательными на улице из-за гололедицы в ночь на 17 января, сообщается в городском хозяйстве Москвы.

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