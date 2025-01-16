16 января, 23:55Новости
Новости часа: Собянин сообщил о планах по строительству семи новых вокзалов в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За два года в Москве планируют построить семь новых вокзалов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Подземный пешеходный переход через МЦД-1 открыли в районе улицы Яблочкова. Об этом сообщили власти.
Жителям столицы стоит быть внимательными на улице из-за гололедицы в ночь на 17 января, сообщается в городском хозяйстве Москвы.