Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С нового городского вокзала Щербинка в перспективе ежедневно будут уезжать около 25 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гололед и гололедица на дорогах прогнозируются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

На шести станциях столичной подземки можно встретить за работой участников второго сезона проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

