Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 22:30

Новости

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Новости часа: спортивные игры "Московская зима" пройдут с 18 января по 23 февраля

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": Собянин открыл городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Сергей Собянин рассказал об итогах работы московских ярмарок в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С нового городского вокзала Щербинка в перспективе ежедневно будут уезжать около 25 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гололед и гололедица на дорогах прогнозируются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

На шести станциях столичной подземки можно встретить за работой участников второго сезона проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобществопогодакультуравидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика