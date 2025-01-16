Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 20:00

Новости

Новости часа: спортивные игры "Московская зима" пройдут с 18 января по 23 февраля

Новости часа: спортивные игры "Московская зима" пройдут с 18 января по 23 февраля

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": Собянин открыл городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Сергей Собянин рассказал об итогах работы московских ярмарок в 2024 году

Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в Москве до конца зимы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 18 января по 23 февраля в столичных парках, на дворовых и фестивальных площадках пройдут семейные спортивные игры "Московская зима", сообщил Сергей Собянин.

Почти 100 миллионов выписок из ЕГРН выдано в Москве за 2024 год, сообщил Росреестр.

Сильная гололедица на дорогах Москвы сохранится до конца суток, сообщил Гидрометцентр.

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Сюжет: Зима в Москве
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