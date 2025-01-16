Новости часа: спортивные игры "Московская зима" пройдут с 18 января по 23 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 18 января по 23 февраля в столичных парках, на дворовых и фестивальных площадках пройдут семейные спортивные игры "Московская зима", сообщил Сергей Собянин.

Почти 100 миллионов выписок из ЕГРН выдано в Москве за 2024 год, сообщил Росреестр.

Сильная гололедица на дорогах Москвы сохранится до конца суток, сообщил Гидрометцентр.