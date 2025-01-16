Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С нового городского вокзала Щербинка в перспективе ежедневно будут уезжать около 25 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число наездов на стоящие машины на дорогах Москвы сократилось на 9% в 2024 году. Такие данные представил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник, 21 января. Температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, рассказали синоптики.