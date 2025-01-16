Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 18:30

Новости

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": Собянин открыл городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С нового городского вокзала Щербинка в перспективе ежедневно будут уезжать около 25 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число наездов на стоящие машины на дорогах Москвы сократилось на 9% в 2024 году. Такие данные представил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник, 21 января. Температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, рассказали синоптики.

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