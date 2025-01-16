Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ярмарки в прошлом году привлекли 8,5 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Второй беспилотный трамвай готовят к запуску в столице. Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что транспорт уже прошел все необходимые испытания и скоро выйдет на маршрут.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться метро. Вечером из-за мокрого снега ожидаются затруднения на дорогах.