Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 14:45

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Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

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Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: Собянин сообщил, что введение нового стандарта ускорило работу скорой помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской вокзал Щербинка открыли на МЦД-2 после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Посещаемость турсервиса Russpass за год увеличилась в 2,5 раза, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Московском регионе на выходные, 18–19 января.

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