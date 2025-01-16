Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской вокзал Щербинка открыли на МЦД-2 после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Посещаемость турсервиса Russpass за год увеличилась в 2,5 раза, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Московском регионе на выходные, 18–19 января.