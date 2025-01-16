Собянин: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Более 8,5 миллиона человек посетили московские ярмарки в прошлом году. Это на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Итоги работы уникальных столичных торговых площадок в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, объем реализованной продукции за год вырос более чем на треть и составил 16 тысяч тонн. По пятницам, субботам и воскресеньям москвичей ждут ярмарки выходного дня. До прошлого года они открывались исключительно в теплое время года.

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