Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 10:45

Новости

Собянин: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Собянин: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Новости часа: готов правый тоннель между станциями метро "Звенигородская" и "Шелепиха"

Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: Собянин сообщил, что введение нового стандарта ускорило работу скорой помощи

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Новости часа: мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Более 8,5 миллиона человек посетили московские ярмарки в прошлом году. Это на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Итоги работы уникальных столичных торговых площадок в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, объем реализованной продукции за год вырос более чем на треть и составил 16 тысяч тонн. По пятницам, субботам и воскресеньям москвичей ждут ярмарки выходного дня. До прошлого года они открывались исключительно в теплое время года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика