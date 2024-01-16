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Новости

16 января, 23:55

Новости

Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех нежилых территорий

"Мой район. Новости": станция "Потапово" будет новой конечной на Сокольнической линии

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На северо-западе Москвы обновят три участка в рамках комплексного развития территорий. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве на Крещение ожидаются оттепель и снегопад. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 января. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

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