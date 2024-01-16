Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На северо-западе Москвы обновят три участка в рамках комплексного развития территорий. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве на Крещение ожидаются оттепель и снегопад. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 января. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.