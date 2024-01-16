Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сразу несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в Москве в 2024 году. В столице планируется построить более 90 километров дорог.

Также градоначальник сообщил, что в 2024 году Сокольническую линию метро продлят до станции "Потапово". Данная наземная станция будет отапливаться.

В Москве приближены сроки переселения 93 домов, включенных в программу реновации. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.