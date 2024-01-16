Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 20:00

Город

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех нежилых территорий

"Мой район. Новости": станция "Потапово" будет новой конечной на Сокольнической линии

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сразу несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в Москве в 2024 году. В столице планируется построить более 90 километров дорог.

Также градоначальник сообщил, что в 2024 году Сокольническую линию метро продлят до станции "Потапово". Данная наземная станция будет отапливаться.

В Москве приближены сроки переселения 93 домов, включенных в программу реновации. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительстводорогитранспортметрореновациявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика