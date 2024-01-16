Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЮВАО построено 44 новых дома по реновации, еще 41 возводят и 23 проектируют. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 января. Об этом предупредили в МЖД.

Более одного миллиона человек посетили Музеи Московского Кремля в 2023 году. Данные приводит Минкультуры РФ.