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Новости

16 января, 18:00

Новости

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЮВАО построено 44 новых дома по реновации, еще 41 возводят и 23 проектируют. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 января. Об этом предупредили в МЖД.

Более одного миллиона человек посетили Музеи Московского Кремля в 2023 году. Данные приводит Минкультуры РФ.

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