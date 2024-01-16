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Новости

Новости

16 января, 16:15

Новости

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

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Переселение 93 домов, включенных в программу реновации, идет раньше срока. Изначально дома планировали переселять на втором и третьем этапах программы. Однако жителей большинства этих пятиэтажек пригласили на осмотр уже в 2023 году.

В ЮВАО свыше 25 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Для будущих новоселов строят не только дома, но и развивают социальную инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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