Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Переселение 93 домов, включенных в программу реновации, идет раньше срока. Изначально дома планировали переселять на втором и третьем этапах программы. Однако жителей большинства этих пятиэтажек пригласили на осмотр уже в 2023 году.

В ЮВАО свыше 25 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Для будущих новоселов строят не только дома, но и развивают социальную инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.