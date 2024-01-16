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Новости

16 января, 15:00

Новости

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Новости часа: фонд конкурса на гранты в сфере культуры составит 3,74 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 25 тысяч жителей Юго-Восточного округа Москвы получили жилье по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи сами выберут мероприятия для экоцентра "Яуза" в "Активном гражданине". Информация появилась на mos.ru.

Высота сугробов в Москве на 20% превышает климатическую норму. Об этом сообщили синоптики.

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