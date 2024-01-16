Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 25 тысяч жителей Юго-Восточного округа Москвы получили жилье по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи сами выберут мероприятия для экоцентра "Яуза" в "Активном гражданине". Информация появилась на mos.ru.

Высота сугробов в Москве на 20% превышает климатическую норму. Об этом сообщили синоптики.