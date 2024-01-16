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Новости

16 января, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Новости часа: фонд конкурса на гранты в сфере культуры составит 3,74 млн рублей

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 достроят летом 2024 года

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 сократит перепробег машин

"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км

"Мой район. Новости": дублер Боровского шоссе построили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обладателями новых квартир по программе реновации в ЮВАО стали около 25,5 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице начинается новый сезон проекта для подростков "Бизнес-уикенд. Старт". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, проект помогает подросткам от 14 до 18 лет сделать первые шаги в предпринимательской деятельности.

Первая половина января в Москве стала одной из самых холодных за последние 75 лет. Об этом сообщили столичные синоптики.

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