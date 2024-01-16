Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обладателями новых квартир по программе реновации в ЮВАО стали около 25,5 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице начинается новый сезон проекта для подростков "Бизнес-уикенд. Старт". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, проект помогает подросткам от 14 до 18 лет сделать первые шаги в предпринимательской деятельности.

Первая половина января в Москве стала одной из самых холодных за последние 75 лет. Об этом сообщили столичные синоптики.