Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

По программе реновации в ЮВАО построили уже 44 дома, еще 41 находится на стадии строительства. Такими данными поделился Сергей Собянин.

Кроме того, на территории развивают и социальную инфраструктуру. Так, в округе появятся шесть детских садов и две школы. Также в районе Выхино-Жулебино за счет городского бюджета построят спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.