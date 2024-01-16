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16 января, 11:30

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Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

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По программе реновации в ЮВАО построили уже 44 дома, еще 41 находится на стадии строительства. Такими данными поделился Сергей Собянин.

Кроме того, на территории развивают и социальную инфраструктуру. Так, в округе появятся шесть детских садов и две школы. Также в районе Выхино-Жулебино за счет городского бюджета построят спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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