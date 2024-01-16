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16 января, 09:15

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В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

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На производствах в московских технопарках трудятся больше 72,5 тысячи человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в городе работают 48 технопарков. Площадки занимают свыше 603 гектаров. Они позволяют активно развиваться предприятиям из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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