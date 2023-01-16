16 января, 16:00В мире
Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский скоростной диаметр соединит скоростные трассы на Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил Сергей Собянин.
ПВО и Черноморский флот сбили 16 января 10 из 10 украинских беспилотников, поврежденных объектов нет. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Италии, ей было 95 лет. Об этом заявили СМИ.