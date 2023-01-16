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Новости

Новости

16 января, 16:00

В мире

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

Собянин рассказал об оборудованных на столичных водоемах площадках для крещенских купаний

"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский скоростной диаметр соединит скоростные трассы на Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ПВО и Черноморский флот сбили 16 января 10 из 10 украинских беспилотников, поврежденных объектов нет. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Италии, ей было 95 лет. Об этом заявили СМИ.

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