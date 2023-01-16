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Общество

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

Собянин рассказал об оборудованных на столичных водоемах площадках для крещенских купаний

"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по участку МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников увеличилось до семи. Об этом сообщили местные власти.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Московском регионе 17 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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