Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по участку МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников увеличилось до семи. Об этом сообщили местные власти.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Московском регионе 17 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.