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Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

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Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за МКАД. Протяженность нового участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе составляет около 3 километров.

Мэр города уточнил, что оставшиеся два участка МСД планируется открыть в сентябре. Он пояснил, что это позволит соединить автотрассу Москва – Санкт-Петербург с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.

Строители начали работу в августе 2020 года. Им удалось завершить строительство раньше срока на восемь месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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