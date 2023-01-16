Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за МКАД. Протяженность нового участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе составляет около 3 километров.

Мэр города уточнил, что оставшиеся два участка МСД планируется открыть в сентябре. Он пояснил, что это позволит соединить автотрассу Москва – Санкт-Петербург с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.

Строители начали работу в августе 2020 года. Им удалось завершить строительство раньше срока на восемь месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.