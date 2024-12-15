15 декабря, 22:15Новости
Новости часа: новый современный пожарный вертолет появился в Московском авиацентре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Новый пожарный вертолет с современной системой локации и авионики появился в Московском авиацентре. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" отметили в приложении "Московский транспорт", обратил внимание Дептранс.
"Московские ярмарки" завершили подготовку к Новому году. Теперь павильоны украшены к празднику, заявила пресс-служба ярмарок.