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Новости

Новости

15 декабря, 22:15

Новости

Новости часа: новый современный пожарный вертолет появился в Московском авиацентре

Новости часа: новый современный пожарный вертолет появился в Московском авиацентре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря

Собянин: павильоны получили вторую жизнь благодаря программе "Возрождение ВДНХ"

Собянин сообщил, что московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом

"Мой район. Новости": начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Новости часа: Москва делает все возможное для победы России в СВО

Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Новости часа: до конца года в Москве достроят еще 4 станции метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Собянин принял участие в съезде партии "Единая Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Новый пожарный вертолет с современной системой локации и авионики появился в Московском авиацентре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" отметили в приложении "Московский транспорт", обратил внимание Дептранс.

"Московские ярмарки" завершили подготовку к Новому году. Теперь павильоны украшены к празднику, заявила пресс-служба ярмарок.

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