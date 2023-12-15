Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Семь городских проектов в этом году были отмечены "Премией Рунета". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ее вручают за значительный вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети. Среди победителей – благотворительный сервис на портале mos.ru, проект "Город для каждого" и цифровая экосистема столичного Дептранса.

Также в номинации "Государство и общество" победили проекты Росмолодежи "Навигатор возможностей", а также социальные сети портала "Госуслуги" и его чат-бот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.