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Новости

15 декабря, 23:30

Новости

Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Новости часа: свыше 1,3 тыс электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

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Семь городских проектов в этом году были отмечены "Премией Рунета". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ее вручают за значительный вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети. Среди победителей – благотворительный сервис на портале mos.ru, проект "Город для каждого" и цифровая экосистема столичного Дептранса.

Также в номинации "Государство и общество" победили проекты Росмолодежи "Навигатор возможностей", а также социальные сети портала "Госуслуги" и его чат-бот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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