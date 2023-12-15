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Новости

15 декабря, 20:00

Новости

Новости часа: за 10 лет "Путешествие в Рождество" посетили около 100 млн человек – Собянин

Новости часа: за 10 лет "Путешествие в Рождество" посетили около 100 млн человек – Собянин

Новости часа: столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 8 января

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На фестивале "Путешествие в Рождество" организуют сбор писем и подарков для бойцов СВО, рассказал Сергей Собянин.

Самострой площадью более 940 квадратных метров демонтировали в Ново-Переделкине. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости.

Музей Победы продлил выставку о Курской битве "Закат Цитадели" до 31 марта. Об этом заявила пресс-служба музея.

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