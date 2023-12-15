Новости часа: за 10 лет "Путешествие в Рождество" посетили около 100 млн человек – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На фестивале "Путешествие в Рождество" организуют сбор писем и подарков для бойцов СВО, рассказал Сергей Собянин.

Самострой площадью более 940 квадратных метров демонтировали в Ново-Переделкине. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости.

Музей Победы продлил выставку о Курской битве "Закат Цитадели" до 31 марта. Об этом заявила пресс-служба музея.