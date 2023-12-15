Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 18:30

Экономика

Новости часа: столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 8 января

Новости часа: столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 8 января

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московскому институту электромеханики и автоматики присвоили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроются 13 выставок современного искусства. Новые культурные мероприятия анонсировала пресс-служба проекта.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикавыставкивидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика