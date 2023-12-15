Новости часа: столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 8 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московскому институту электромеханики и автоматики присвоили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроются 13 выставок современного искусства. Новые культурные мероприятия анонсировала пресс-служба проекта.