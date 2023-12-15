Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях города на постоянной основе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Московскому институту электромеханики и автоматики присвоили статус промышленного комплекса. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.