Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Собянин: на западе Москвы построят многофункциональную спортивную арену

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях города на постоянной основе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Московскому институту электромеханики и автоматики присвоили статус промышленного комплекса. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородобществопогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика