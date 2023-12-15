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Новости

15 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Собянин: на западе Москвы построят многофункциональную спортивную арену

Мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 1,3 тысячи электробусов курсируют по столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в 2023 году. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Небольшой снег в Москве продолжит идти, но основной снегопад прошел. О погодных условиях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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