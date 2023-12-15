Новости часа: Собянин рассказал о количестве электробусов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 1,3 тысячи электробусов курсируют по столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в 2023 году. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Небольшой снег в Москве продолжит идти, но основной снегопад прошел. О погодных условиях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.