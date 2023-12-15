Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стадион "Фили" станет спортивной ареной на пять тысяч зрителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада. Особое внимание уделяется дорогам, дворам и парковкам, подходам к остановкам и метро, отметили в комплексе горхозяйства столицы.

Почти восемь тысяч льготных IT-ипотек выдали в Москве за 10 месяцев. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.