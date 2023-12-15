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Новости

15 декабря, 12:45

Спорт

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Собянин: на западе Москвы построят многофункциональную спортивную арену

Мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

В Москве проходит новогодняя благотворительная акция "Добрая елка" – Собянин

Новости часа: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стадион "Фили" станет спортивной ареной на пять тысяч зрителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада. Особое внимание уделяется дорогам, дворам и парковкам, подходам к остановкам и метро, отметили в комплексе горхозяйства столицы.

Почти восемь тысяч льготных IT-ипотек выдали в Москве за 10 месяцев. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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