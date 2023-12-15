15 декабря, 12:00Новости
Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка клинических исследований лекарств на базе медучреждений Москвы будет постоянной. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Рекорд по высоте сугробов почти 150-летней давности побит в Москве, информируют синоптики.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается сегодня в Москве. Об этом заявили организаторы мероприятия.