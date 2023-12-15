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Новости

Новости

15 декабря, 12:00

Новости

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Собянин: на западе Москвы построят многофункциональную спортивную арену

Мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

В Москве проходит новогодняя благотворительная акция "Добрая елка" – Собянин

Новости часа: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка клинических исследований лекарств на базе медучреждений Москвы будет постоянной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Рекорд по высоте сугробов почти 150-летней давности побит в Москве, информируют синоптики.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается сегодня в Москве. Об этом заявили организаторы мероприятия.

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