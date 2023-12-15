Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 07:15

Транспорт

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

В Москве проходит новогодняя благотворительная акция "Добрая елка" – Собянин

Новости часа: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили планировку трех территорий по реновации

"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Станция "Академическая" появится в московском метро на Троицкой линии. Открытие запланировано на 2024 год. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

Платформа расположена на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. С нее можно будет пересаживаться на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

По словам мэра Москвы, с открытием Троицкой линии транспортная доступность улучшится примерно для 1,5 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика