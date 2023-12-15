Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Станция "Академическая" появится в московском метро на Троицкой линии. Открытие запланировано на 2024 год. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

Платформа расположена на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. С нее можно будет пересаживаться на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

По словам мэра Москвы, с открытием Троицкой линии транспортная доступность улучшится примерно для 1,5 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.