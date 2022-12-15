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15 декабря, 22:45

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Собянин выступил на профессиональном форуме "Моя поликлиника"

Собянин выступил на профессиональном форуме "Моя поликлиника"

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Сергей Собянин выступил на профессиональном форуме "Моя поликлиника" в Гостином дворе. Он посвящен развитию амбулаторного звена и достижениям в этой сфере. В общей сложности в программе запланировали более 15 дискуссий и экспертных сессий.

Сергей Собянин рассказал о реализации в Москве программы реновации поликлиник. Он назвал этот проект масштабным. По его словам, в результате в зданиях появляется другая логистика и другой стиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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