Сергей Собянин выступил на профессиональном форуме "Моя поликлиника" в Гостином дворе. Он посвящен развитию амбулаторного звена и достижениям в этой сфере. В общей сложности в программе запланировали более 15 дискуссий и экспертных сессий.

Сергей Собянин рассказал о реализации в Москве программы реновации поликлиник. Он назвал этот проект масштабным. По его словам, в результате в зданиях появляется другая логистика и другой стиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

