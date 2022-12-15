Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Москва организует специальную праздничную программу для участников спецоперации и их семей. Сергей Собянин сообщил, что 42 тысячи человек пригласили в этом году на традиционную "Елку мэра", в том числе детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также семьи участников СВО получат бесплатные билеты на главный каток на ВДНХ. Для родственников военных из других регионов организуют трехдневную туристическую программу "Зимняя сказка". Их пригласят в Центр "Космонавтика и Авиация", исторический парк "Россия – моя история" на ВДНХ, а также в Измайловский Кремль. Траты на проживание и транспорт столица берет на себя, отметил Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.