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15 декабря, 16:15

Общество

Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

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Москва организует специальную праздничную программу для участников спецоперации и их семей. Сергей Собянин сообщил, что 42 тысячи человек пригласили в этом году на традиционную "Елку мэра", в том числе детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также семьи участников СВО получат бесплатные билеты на главный каток на ВДНХ. Для родственников военных из других регионов организуют трехдневную туристическую программу "Зимняя сказка". Их пригласят в Центр "Космонавтика и Авиация", исторический парк "Россия – моя история" на ВДНХ, а также в Измайловский Кремль. Траты на проживание и транспорт столица берет на себя, отметил Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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