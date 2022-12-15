Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Исследования эффективности онкопрепаратов в Москве продолжатся. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Исследования начали в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества. Они помогают сформировать клиническую базу применения новейших онкологических препаратов. Пациенты, которые участвуют в исследованиях, получают от города компенсационные выплаты на приобретение этих лекарств.

В данный момент проводится изучение эффективности 10 препаратов. Они направлены на лечение четырех видов рака. С начала года в исследованиях уже приняли участие более 600 человек. Наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиниках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.