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Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов

Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов

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В Москву привлекут инвесторов для создания производства лекарств. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин.

По условиям контракта поставщик возьмет на себя обязательство в течение трех лет организовать на территории города производство 14 препаратов. В их числе – лекарства для лечения онкозаболеваний, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и другие.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей. В свою очередь правительство Москвы обязуется закупать продукцию в течение шести лет. Таким образом городские власти гарантируют стабильность поставок лекарств в медицинские учреждения. В городе будет создано новое импортозамещающее высокотехнологичное производство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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