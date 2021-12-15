Собянин заявил, что в 2021 году была завершена реконструкция 35 поликлиник

В 2021 году в Москве завершилась реконструкция 35 поликлиник. В 2022 году планируют восстановить еще 50 медучреждений. Об этом в ходе открытия после комплексной реконструкции здания детско-взрослой поликлиники в районе Коньково на улице Профсоюзной рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, в настоящий момент в столице проходит самая масштабная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю города.

"Принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что полностью завершить программу реконструкции и модернизации столичных поликлиник планируют в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.