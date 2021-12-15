Собянин сообщил о пролонгации QR-кодов переболевших согласно федеральным требованиям

Срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.

Кроме того, срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.