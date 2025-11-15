Форма поиска по сайту

15 ноября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

Собянин: связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

В районах Коньково и Обручевский построят и реконструируют больше 3 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, местным жителям, а также учащимся и преподавателям расположенных поблизости вузов будет удобнее пользоваться станцией "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Появится дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. С его учетом будет скорректирована работа наземного городского транспорта, что улучшит транспортную доступность прилегающих кварталов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

