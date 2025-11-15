Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

В районах Коньково и Обручевский построят и реконструируют больше 3 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, местным жителям, а также учащимся и преподавателям расположенных поблизости вузов будет удобнее пользоваться станцией "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Появится дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. С его учетом будет скорректирована работа наземного городского транспорта, что улучшит транспортную доступность прилегающих кварталов.

