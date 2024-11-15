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Новости

15 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Новости часа: более 250 тысяч человек посетили пространство "Молодежь Москвы"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о бесплатном мультиформатном пространстве для молодежи

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет, рассказал Сергей Собянин.

До конца 2025 года будет завершен ремонт на Ленинградском вокзале, сообщает Дептранс.

Более 200 миллиардов рублей льготных кредитов получили столичные промышленники с 2022 года, рассказали в департаменте инвестиционной политики.

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