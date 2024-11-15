Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет, рассказал Сергей Собянин.

До конца 2025 года будет завершен ремонт на Ленинградском вокзале, сообщает Дептранс.

Более 200 миллиардов рублей льготных кредитов получили столичные промышленники с 2022 года, рассказали в департаменте инвестиционной политики.