Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек воспользовались сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Промышленники Москвы привлекли более 200 миллиардов рублей при поддержке города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самый большой каток Москвы откроют 22 ноября на ВДНХ, проинформировала пресс-служба выставки.