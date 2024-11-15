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Новости

15 ноября, 18:00

Новости

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Новости часа: в Ясеневе открылся обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек воспользовались сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Промышленники Москвы привлекли более 200 миллиардов рублей при поддержке города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самый большой каток Москвы откроют 22 ноября на ВДНХ, проинформировала пресс-служба выставки.

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