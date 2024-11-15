Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 16:00

Новости

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Новости часа: в Ясеневе открылся обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Ясеневе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек воспользовались сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве выживаемость детей с низкой массой тела увеличилась до 99%, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах столицы 15 ноября.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика