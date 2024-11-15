15 ноября, 16:00Новости
Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек воспользовались сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве выживаемость детей с низкой массой тела увеличилась до 99%, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах столицы 15 ноября.