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15 ноября, 12:30

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Собянин: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

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Более 250 тысяч жителей столицы посетили мультиформатное пространство "Молодежь Москвы" за два года его существования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В городе по просьбам москвичей открыты семь площадок, они работают бесплатно.

В свою очередь, руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина сообщила о наличии коворкинга, где молодые люди могут работать и заниматься своими делами. Одним из самых популярных сервисов является зал для мероприятий. Недавно появились новые сервисы, включая кухонную студию для нетворкинга и две медиастудии с необходимым оборудованием для записи подкастов, видеороликов и, возможно, фильмов. 

Помещения проекта можно забронировать бесплатно на городском портале "Молодежь Москвы". Они находятся в Холодильном переулке, ближайшая станция метро – "Тульская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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