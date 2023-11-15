Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

В Москве досрочно выполнили задание по контрактникам на текущий год, поэтому Сергей Собянин поблагодарил присутствующих в пункте отбора за их решение пойти в армию.

Участие в спецоперации будет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦОДД призвал столичных водителей быть аккуратными на дорогах из-за похолодания и возможного образования гололедицы.