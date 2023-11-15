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Новости

15 ноября, 23:45

Новости

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

Новости часа: в Нижегородском районе Москвы появится школа на 825 мест

Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

В Москве досрочно выполнили задание по контрактникам на текущий год, поэтому Сергей Собянин поблагодарил присутствующих в пункте отбора за их решение пойти в армию.

Участие в спецоперации будет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦОДД призвал столичных водителей быть аккуратными на дорогах из-за похолодания и возможного образования гололедицы.

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