15 ноября, 23:45Новости
Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту
В Москве досрочно выполнили задание по контрактникам на текущий год, поэтому Сергей Собянин поблагодарил присутствующих в пункте отбора за их решение пойти в армию.
Участие в спецоперации будет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ЦОДД призвал столичных водителей быть аккуратными на дорогах из-за похолодания и возможного образования гололедицы.