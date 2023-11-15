Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова и подарил одному из контрактников часы.

В столичном районе Лефортово демонтировали незаконную мансарду площадью почти 160 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Амфитеатр со сценой появился в рамках благоустройства возле ледового дворца на юго-западе Москвы, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.