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15 ноября, 23:30

Новости

Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

Новости часа: в Нижегородском районе Москвы появится школа на 825 мест

Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова и подарил одному из контрактников часы.

В столичном районе Лефортово демонтировали незаконную мансарду площадью почти 160 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Амфитеатр со сценой появился в рамках благоустройства возле ледового дворца на юго-западе Москвы, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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