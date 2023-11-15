Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

В Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", на котором все средства от продаж будут направлены на помощь детям, пожилым людям и приютам для животных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы смогут воспользоваться баллами "Миллион призов" с двойной выгодой. Об этом сообщает сайт акции #ВыбираемВместе2023.

Пять человек спасены в ходе ликвидации пожара в жилом доме на Неглинной улице в Москве, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.