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Новости

15 ноября, 23:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

Новости часа: в Нижегородском районе Москвы появится школа на 825 мест

Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

В Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", на котором все средства от продаж будут направлены на помощь детям, пожилым людям и приютам для животных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы смогут воспользоваться баллами "Миллион призов" с двойной выгодой. Об этом сообщает сайт акции #ВыбираемВместе2023.

Пять человек спасены в ходе ликвидации пожара в жилом доме на Неглинной улице в Москве, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

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