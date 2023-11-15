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Новости

15 ноября, 21:30

Новости

Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил свои часы бойцу Вооруженных сил России на пункте приема на военную службу по контракту.

С 9 по 10 декабря в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" с лекциями и благотворительным маркетом, заявил Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, 16 ноября. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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