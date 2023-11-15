Новости часа: Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил свои часы бойцу Вооруженных сил России на пункте приема на военную службу по контракту.

С 9 по 10 декабря в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" с лекциями и благотворительным маркетом, заявил Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, 16 ноября. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).