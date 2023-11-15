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Новости

15 ноября, 19:45

Общество

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На портале mos.ru теперь можно получить видеоконсультацию по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

На юго-востоке Москвы под масштабные инвестпроекты выделили более восьми гектаров. Это данные комплекса экономической политики.

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