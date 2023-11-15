Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На портале mos.ru теперь можно получить видеоконсультацию по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

На юго-востоке Москвы под масштабные инвестпроекты выделили более восьми гектаров. Это данные комплекса экономической политики.