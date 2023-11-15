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15 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны на 2023 год. Порядка 47 тысяч человек поступили на военную службу в столице с начала спецоперации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года. Об этом заявили в Федерации фигурного катания РФ.

Москвичи смогут использовать баллы "Миллион призов" с двойной выгодой. Информация об этом появилась на сайте акции.

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