Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны на 2023 год. Порядка 47 тысяч человек поступили на военную службу в столице с начала спецоперации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года. Об этом заявили в Федерации фигурного катания РФ.

Москвичи смогут использовать баллы "Миллион призов" с двойной выгодой. Информация об этом появилась на сайте акции.