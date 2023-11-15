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15 ноября, 18:15

Культура

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улице Яблочкова строят новое здание Объединенного военного комиссариата (ОВК). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Новый мюзикл о мире закулисья покажут 19 декабря в Московском дворце молодежи (МДМ). Об этом сообщили организаторы представления.

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