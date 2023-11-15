Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улице Яблочкова строят новое здание Объединенного военного комиссариата (ОВК). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Новый мюзикл о мире закулисья покажут 19 декабря в Московском дворце молодежи (МДМ). Об этом сообщили организаторы представления.