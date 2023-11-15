Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все средства от продаж на фестивале "Город неравнодушных" направят детям и приютам для животных. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более восьми гектаров земли предоставили для реализации масштабных инвестпроектов на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Услугами центра занятости на выставке "Россия" на ВДНХ воспользовались две тысячи человек. Об этом сообщил Роструд.