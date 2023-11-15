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Новости

15 ноября, 18:00

Общество

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все средства от продаж на фестивале "Город неравнодушных" направят детям и приютам для животных. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более восьми гектаров земли предоставили для реализации масштабных инвестпроектов на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Услугами центра занятости на выставке "Россия" на ВДНХ воспользовались две тысячи человек. Об этом сообщил Роструд.

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