15 ноября, 16:45Общество
Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет на территории "Хлебозавода № 9" с 9 по 10 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На mos.ru появились видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявила Москомэкспертиза.