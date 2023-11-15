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Новости

15 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет на территории "Хлебозавода № 9" с 9 по 10 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На mos.ru появились видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявила Москомэкспертиза.

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