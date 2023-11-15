Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет на территории "Хлебозавода № 9" с 9 по 10 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На mos.ru появились видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявила Москомэкспертиза.