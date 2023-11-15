15 ноября, 16:30Город
Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек в Москве заключили контракт на военную службу. По словам Сергея Собянина, Москва досрочно выполнила задание по контрактникам в 2023 году.
Более миллиарда поездок совершили пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала года. Это данные Дептранса.
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