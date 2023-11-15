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Новости

15 ноября, 16:30

Город

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек в Москве заключили контракт на военную службу. По словам Сергея Собянина, Москва досрочно выполнила задание по контрактникам в 2023 году.

Более миллиарда поездок совершили пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала года. Это данные Дептранса.

Детсад на 225 мест построят в составе ЖК на северо-востоке Москвы. Об этом заявил Мосгосстройнадзор.

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