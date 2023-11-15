Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 16:30

Общество

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9". Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, центральным событием станем благотворительный маркет.

На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных некоммерческих организаций. Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Также на фестивале пройдут мастер-классы, лекции известных попечителей и представителей фондов, а еще благотворительный квест и иммерсивный спектакль, где зрители сами станут участниками действия. Фестиваль состоится 9 и 10 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородобществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика