Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9". Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, центральным событием станем благотворительный маркет.

На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных некоммерческих организаций. Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Также на фестивале пройдут мастер-классы, лекции известных попечителей и представителей фондов, а еще благотворительный квест и иммерсивный спектакль, где зрители сами станут участниками действия. Фестиваль состоится 9 и 10 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.